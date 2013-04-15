Клименко має на банківських рахунках 7 мільйонів (декларація)

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко задекларував за 2012 рік 1,3 млн. грн доходів, сказано в декларації міністра, опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр» від 13 квітня ц.р.

Згідно з декларацією, зарплата міністра та інші виплати за трудовим або цивільно-правовим договором становили 165 тис. грн, дохід від викладацької діяльності - 13,2 тис. грн. Разом з тим, дохід від дивідендів і відсотків становив 850 тис. грн, дохід від відчуження нерухомості – 284 тис. грн, подарунки і виграші – 45 грн, інші доходи – 588 грн.

У власності міністра є квартира в Києві загальною площею 131,2 кв. м, а сума на банківських рахунках у 2012 році становила 7,02 млн. грн.

При цьому у 2012 році О.Клименко, згідно з декларацією, погасив основну суму кредиту у розмірі 105 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, і декларації про доходи прийматимуться аж до 1 травня 2013 року.

Для зручності платників податків декларацію можна подати в електронному вигляді за наявності електронного ключа цифрового підпису і відповідного програмного забезпечення.

У січні 2013 року О.Клименко обіцяв особисто подати декларацію про доходи.