Декларації в ГПУ: півмільйона зарплати, Harley-Davidson і авто за $ 110 тисяч

Про це повідомляє газета Сегодня, яка має в своєму розпорядженні декларації про доходи керівників Генпрокуратури.

Згідно з декларацією, доходи В.Пшонки за минулий рік зросли на 214 тисяч грн порівняно з 2011-м (з них, порівняно з 2011-м, - на 58 тис. грн більше дивідендів).

Генпрокурор одержав 488 тис. грн зарплати, тобто в середньому близько 40 тис. грн за місяць.

«Але до загальнорічної суми можуть входити також і премії, і 13-а зарплата, - пояснили в Генпрокуратурі. - Щодо транспорту, то його у Віктора Павловича немає (але гараж є). Щороку він декларує 10 гектарів землі - це паї, які йому дісталися у спадок від батьків, здавання їх в оренду приносить йому трохи більш як 5 тис. грн».

Крім того, в 2012 році В.Пшонка одержав авторську винагороду, трохи більш як 116 тис. грн. «Генеральний прокурор увійшов до складу редколегії Коментаря нового КПК», - пояснили виданню в ДПУ.

Сім'я генпрокурора (у декларації зазначена дружина) за рік одержала 730 тис. грн доходу, з яких 516 тис. грн, - зарплата, майже 8 тис. грн - матеріальна допомога, а також відсотки та інші види доходів.

Банківських вкладів у генпрокурора на 71 тис. грн менше, ніж у його першого заступника.

За рік Р.Кузьмін заробив всього на 10 тис. грн менше, ніж генпрокурор.

Також він має мотоцикл Harley-Davidson Fat Boy (ринкова ціна - близько 20 тис доларів). Як повідомили газеті в оточенні Р.Кузьміна, мотоцикл - одне з його численних захоплень, на ньому він любить «відвести душу» на дозвіллі.

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Доходів у Р.Кузьміна згідно з декларацією майже на 400 тис. грн менше, ніж у 2011 році, коли він одержав частину прибутку від продажу нерухомості.

Сім'я Р.Кузьміна за минулий рік заробила 5,5 млн. грн.

У своїй декларації Р.Кузьмін уточнив, що ці гроші одержані від продажу нерухомості та іншого майна. Також він зазначив, що у сім'ї є автомобіль Land Rover Range Rover 2011 року випуску (коштує близько 110 тис. доларів).

Заступник генпрокурора Лілія Фролова в своїй декларації про доходи повідомила, що вона має автомобіль Daewoo Lanos 2008 року випуску (коштує менш як10 тис. доларів).

За рік Л.Фролова заробила майже 230 тис. грн, тобто в середньому близько 18 тис. грн на місяць.

Її сім'я (чоловік і син) заробили майже вдвічі більше - 412 тис. 339 грн, частину прибутку принесло здавання нерухомості в оренду.

Незважаючи на те, що у сім'ї більш як 500 тис. грн на рахунках у банках, Л.Фролова повідомила, що брала і погашала кредит - трохи менш як 9 тис. грн, зазначає видання.