Власенко стверджує, що Тимошенко рветься на допит Гайдука

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко категорично наполягає на тому, щоб пенітенціарна служба забезпечила її особисту участь у засіданні Печерського районного суду Києва, на якому завтра, 16 квітня, відбудеться допит свідка Віталія Гайдука у справі про вбивство у 1996 році народного депутата, бізнесмена Євгена Щербаня.

Про це у коментарі кореспондентові УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

«Позиція Юлії Володимирівни щодо її участі в допитах у справі Євгена Щербаня залишається незмінною. Оскільки обвинувачення абсолютно абсурдні, але все-таки це обвинувачення, пов’язані з убивством, незважаючи на важкий стан здоров’я, Юлія Володимирівна категорично наполягає на своїй присутності під час допитів», - сказав С.Власенко.

У той же час він наголосив, що Ю.Тимошенко «вимагає від пенітенціарної служби діяти у відповідності до українського законодавства».

С.Власенко підкреслив, що Державна пенітенціарна служба повинна визначитися, або Ю.Тимошенко знаходиться на стаціонарному лікуванні і тоді, відповідно до п.5 ст. 138 КПК, призупинити всі дії до одужання екс-прем’єра, або визнати її здоровою, й не питаючи думки, доставляти на судові засідання.

«Все інше придумує пенітенціарна служба, але це не має відношення ні до закону, ні до логіки, ні до здорового глузду, ні до чого», - зазначив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, В.Гайдук є екс-співвласником корпорації "Індустріальний союз Донбасу", співзасновником якої у 1990-ті став Є.Щербань.

Генеральна прокуратура України називає замовниками вбивства Є.Щербаня екс-прем'єрів Павла Лазаренка і Ю.Тимошенко.