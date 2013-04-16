У справі Щербаня допитають радника Лазаренка

Печерський районний суд Києва планує 19 квітня допитати колишнього радника екс-прем’єр-міністра Павла Лазаренка Петра Кириченка як свідка у справі про вбивство народного депутат Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила слідчий суддя Оксана Царевич сьогодні після завершенню допиту свідка Віталія Гайдука.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня допитано 6 свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та В.Гайдука.

Допити свідків відбувалися за відсутності Ю.Тимошенко.

У лютому цього року захист Ю.Тимошенко звернувся до Генеральної прокуратури із заявою, в якій вимагав провести розслідування щодо причетності помічника П.Лазаренка П.Кириченка до вбивства у 1996 році Є.Щербаня.

Заява захисту Ю.Тимошенко базувалася на показах допитаного у суді свідка С.Зайцева, який сказав, що оплату «Матросу» за вбивство здійснював П.Кириченко.

Разом з тим Генеральна прокуратура наприкінці березня відмовилася від розслідування можливої причетності П.Кириченка до вбивства Є.Щербаня.

"Я отримав офіційну відповідь за підписом першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна. Ми отримали відповідь, що Генеральну прокуратуру ця версія не цікавить і що вони його ні до якої кримінальної відповідальності притягати не будуть і не збираються", - сказав захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.