Янукович забрав переговори з МС у Грищенка і віддав Бойку

Президент України Віктор Янукович своїм Розпорядженням № 149/2013-рп вніс зміни до Розпорядження Президента України від 6 червня 2011 року №190.

Відповідне розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.

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Згідно з документом, «на часткову зміну пунктів 2 і 3 Розпорядження Президента України від 6 червня 2011 року №190 «Про Робочу групу з питань розвитку взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації», до складу Робочої групи з питань розвитку взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації введено віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка. Його призначено керівником Робочої групи замість Костянтина Грищенка. До складу Робочої групи також введено міністра закордонних справ України Леоніда Кожару та заступника міністра охорони здоров'я України Олександра Тол станова.

Затверджено у складі Робочої групи Урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції Валерія Пятницького. Зі складу Робочої групи виведено О.Аніщенка, К.Грищенка, П.Клімкіна, В.Сіденка.