Клюєв розповідає Європі, як Україна виконує її вимоги

Про це УНІАН повідомили у пре-службі А.Клюєва.

Ключовою темою бесіди стало обговорення прогресу у виконанні критеріїв підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, викладених у Висновках Ради ЄС щодо України від 10 грудня 2012 року та конкретизованих у Спільній заяві Саміту Україна – ЄС від 25 лютого 2013 року.

Секретар РНБО України поінформував Президента Європейського парламенту про заходи української сторони у контексті реформи системи правосуддя, удосконалення виборчого законодавства, конституційної реформи, боротьби з корупцією.

Під час зустрічі було позитивно відзначено відновлення роботи Верховної Ради України і висловлено сподівання, що подальша діяльність українського парламенту відбуватиметься в атмосфері єднання політичних сил навколо спільної мети європейської інтеграції.

Сторони також привітали рішення керівництва Європейського парламенту про пролонгацію мандату Моніторингової місії в Україну під керівництвом колишніх президентів Александра Кваснєвського та Патріка Кокса. За словами А.Клюєва, за період своєї діяльності Місія не лише сприяла відновленню звичного конструктивного діалогу між Україною та ЄС, а й стала унікальним зовнішньополітичним інструментом, який посилює роль Європейського парламенту в системі інституцій ЄС.

Співрозмовники також позитивно відзначили надання Європейським парламентом згоди на набрання чинності оновленої Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз, що стало належною відповіддю на нещодавню ратифікацію цього документа Верховною Радою України.

А.Клюєв подякував М.Шульцу за його особистий внесок у розбудову та поглиблення відносин між Україною та Європейським Союзом.

Окрім того у рамках перебування в Брюсселі заплановані зустрічі Секретаря РНБОУ із Членом Європейської Комісії з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле, а також керівництвом Моніторингової Місії Європейського Парламенту в Україні, колишніми президентами Александром Кваснєвським та Патріком Коксом.

У прес-служба нагадали, що указом Президента України від 12 березня 2013 року № 127/2013 Секретарю РНБО України А.Клюєву було доручено здійснювати координацію діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції України та взаємодію з інституціями ЄС.