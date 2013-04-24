Лавринович не коментує ситуацію на ТВі

Як передає кореспондент УНІАН, у відповідь на прохання журналістів прокоментувати цю ситуацію, О.Лавринович сказав: “Я не знаю, про що ви говорите”.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня на офіційному сайті ТВі з'явилась інформація, що новим гендиректором телеканалу став Артем Шевченко, який змінив у керівництві каналу Наталію Катеринчук. У повідомленні також йдеться, що новим інвестором каналу став американський бізнесмен Олександр Альтман.

Одночасно генеральний директор ТВі Н.Катеринчук повідомила, що інформація про зміну керівництва каналу не відповідає дійсності, а власник ТВі Костянтин Кагаловський заявив про рейдерське захоплення каналу «за допомогою силових структур». Він заперечив продаж каналу і звинуватив О.Альтмана в підробці довіреності його компанії.

Журналістам про ці зміни офіційно не оголошували - вони про все дізналися із сайту і не розуміли, що відбувається на каналі.