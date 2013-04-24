Прасолов вирішив реформувати Мінекономрозвитку

Мета реформування: перетворення міністерства в потужний центр формування і реалізації економічної політики. 23 квітня Ігор Прасолов зустрівся з представниками компаній «Ernst & Young» та PricewaterhouseCoopers («PwC Україна») для обговорення перспектив співпраці в рамках відкриття проекту з модернізації міністерства.

«У нас є власні напрацювання, а у вас – великий досвід роботи та розуміння українського ринку. Проаналізувавши нашу діяльність і застосувавши передовий світовий досвід, ми хочемо побудувати ефективне міністерство, вибравши найбільш оптимальний варіант управління економікою саме в Україні», – акцентував увагу Ігор Прасолов.

У рамках роботи над проектом з модернізації Мінекономрозвитку, в січні 2013 року була розроблена Концепція реформування міністерства, де визначено мету, напрямки та етапи реформування Мінекономрозвитку, а в лютому-березні – проведено перший етап відбору міжнародних консалтингових компаній. При їх ретельному відборі враховувалися досвід роботи компаній, у тому числі і на українському ринку, підходи до роботи над проектом, ступінь деталізації проекту і тощо.

«Ми готові повністю вас підтримувати, тому що для нас це не тільки цікаве завдання зробити консультаційний проект, ми знаємо, що ви робите і хочемо, щоб у вас все вийшло, щоб бізнесу – і українському, і світовому – комфортно працювалося в Україні», – сказав представник «Ernst & Young» Артем Козловський.

У рамках другого етапу відбору міністром було запропоновано «Ernst & Young» та PricewaterhouseCoopers («PwC Україна») підготувати пропозиції щодо етапів, орієнтовного графіка робіт і організаційного забезпечення реалізації проекту з модернізації міністерства. А 23 квітня відбулося обговорення пропозицій та перспектив подальшої співпраці.

«Нам треба дуже швидко визначитися і приймати рішення в максимально стислі терміни, з тим, щоб вже після травневих свят приступити до роботи», – підкреслив міністр.