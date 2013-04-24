В Азарова аналізують статутні угоди Митного союзу

Про це Л.Кожара сказав в інтерв'ю газеті «День».

«На сьогоднішній день український уряд працює над аналізом усього обсягу статутних угод Митного союзу. На цей час їх уже понад 200, і ми вивчаємо питання, до яких статутних угод Україна могла б приєднатися, щоб мати поглиблену співпрацю з Митним союзом, а з другого боку - не порушувати наші зобов’язання в рамках інших організацій, зокрема з ЄС», - сказав міністр.

Він зазначив, що для багатьох галузей української економіки не треба інтегруватися в економіку Митного союзу, бо вони традиційно давно там інтегровані. «І питання наших відносин з Митним союзом - як не втратити ті відносини, які були раніше», - додав Л.Кожара.