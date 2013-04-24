Опитування: 88% українців хочуть боротися з корупцією на референдумі

Переважна більшість українців (88%) вважає за необхідне прийняти на референдумі антикорупційний закон, який би дозволяв контролювати витрати чиновників і депутатів всіх рівнів, а також членів їхніх родин і їхніх родичів.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 23 лютого по 11 березня 2013 року.

При цьому повністю згодні з прийняттям на референдумі антикорупційного закону 67,1% та скоріше згодні – 20,9% респондентів.

Крім того, переважна більшість респондентів (88,2%) згодна з тим, що закони проти корупції в Україні недійові через те, що вони приймаються Верховною Радою, тобто депутатами, для контролю за якими ці закони теж призначаються.

В тому числі повністю згодні з тим, що закони проти корупції в Україні недійові – 65,5% та скоріше згодні – 22,7% респондентів.

За статтю, віком і регіоном значної різниці немає, зазначили в КМІС.

Методом інтерв'ю було опитано 2 тис. 760 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 2,8 % для показників близьких до 50%.