Міській раді Черкас не вистачило голосів для відставки мера

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 24 квітня, сесія міськради провела таємне голосування стосовно відставки міського голови. У голосуванні взяли участь 43 депутати. За його результатами лічильна комісія виявила, що один бюлетень зник, один визнала недійсним, один депутат проголосував проти, а за відставку мера проголосували 40 депутатів із 60.



Голова лічильної комісії Черкаської міськради Артур Савін зачитав протокол лічильної комісії позачергової сесії, згідно з яким рішення про відставку С.Одарича схвалене 40 голосами, що є достатнім для прийняття рішення. За його словами, мер не входить до повного складу міської ради, і тому його голос можна не враховувати.

А.Савін також повідомив, що протокол лічильної комісії підписали лише 4 члени комісії. Представник партії Вільних демократів протокол не підписав. Член лічильної комісії Ніна Набокіна підписала протокол з особливою думкою. Вона заявила, що за легітимну відставку мера мало проголосувати 2/3 складу ради (в Черкаській міськраді 60 депутатів + міський голова - УНІАН).

За затвердження рішення лічильної комісії проголосували 39 депутатів міськради.

Депутати сперечалися з приводу законності цього рішення та врахування голосу міського голови при такому голосуванні.

Після сесії прес-служба Черкаської міськради оприлюднила офіційну позицію: «Рішення про дострокове припинення повноважень міського голови - не прийняте. На позачерговій сесії Черкаської міської ради не було прийняте рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Одарича Сергія Олеговича. За проголосувало - 40 депутатів, 1 - проти, 1 бюлетень зіпсований.

Стаття 59 Закону України "Про місцеве самоврядування" говорить, що "при встановленні результатів голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос».

В коментарі кореспонденту УНІАН заступник голови черкаської обласної організації КВУ Юрій Сас зазначив, що Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" вказує, що для прийняття рішення про припинення повноважень міського голови необхідно отримати голоси не менш як двох третин від загального складу ради. Загальний склад Черкаської міськради - 60 депутатів. Тобто 40 голосів є достатньо для прийняття такого рішення. Проте лічильна комісія припустилась помилки, видавши бюлетень для таємного голосування міському голові. Цим самим, комісія поставила під сумнів тезу про загальну кількість ради в 60 депутатів".

На думку Ю.Саса, міський голова, судячи з офіційних повідомлень на сайті, що контролюється мерією, поразку не визнає і буде чинити опір в юридичній площині. Зараз в місті розпочнеться почнеться війна інтерпретацій, зазначив він.