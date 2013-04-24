Опозиції в Бердянську вдалося сформувати більшість

Під час останньої сесії Бердянської міської ради опозиційні депутати і деякі члени Партії регіонів проголосували за відставку провладного секретаря міськради Володимира Безверхого.

При цьому розглянути питання про відставку запропонував мер міста, «регіонал» Олексій Бакай, повідомляють «Коментарі».

Голосування було таємним і відбувалося в два етапи. У першому голосуванні взяли участь 57 депутатів із 60. 29 з них підтримали рішення, двоє утрималися. Чотири бюлетені виявилися зіпсованими. Таким чином, голосів для звільнення Безверхого не вистачило. Після цього міський голова настійно рекомендував депутатам переголосувати. У повторному голосуванні взяли участь вже 38 депутатів, 36 з яких висловилися за відставку секретаря і лише двоє – проти.

Таким чином тривале протистояння локальних лідерів Бердянська створило умови, за яких опозиції вдалося сформувати більшість у міській раді. «Опозиціонери продемонстрували здатність домовлятися і приймати жорсткі політичні рішення. А це ознака глобальної тенденції, яка може повторитися в інших провінційних містах, стати каталізатором протестних настроїв і призвести до зміни політичного режиму», – упевнені бердянські депутати-опозиціонери.