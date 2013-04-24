Політологи: Кличко не дотримуватиметься жорсткої опозиції

Таку думку висловив Володимир Фесенко, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента», коментуючи інформацію про можливе призначення Кличка віце-прем`єром з гуманітарних питань.

«Він не бачить свого політичного майбутнього в радикальній опозиції, його позиція зараз більш помірна і сильно розходиться з позиціями тієї ж «Свободи», «Батьківщини». Як показали останні голосування його фракції, він намагається дистанціюватися від радикалізму Яценюка. Хоча цілі у Кличка зараз набагато вищі, ніж посада віце-прем`єра, у нього є амбіції на посаду президента», – сказав Фесенко.

У той же час політолог зазначив, що Віталію Кличку зараз невигідно перебування у владі. «Уявіть собі, що він стане мером Києва, а випаде така ж сувора зима, як була цього року. Це просто підірве його рейтинг. Чим менше Кличко сьогодні робить, чим менш за щось несе відповідальність, тим краще його рейтинг», – зазначив Фесенко.