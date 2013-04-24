Клюєв і Фюле обговорили прогрес України на шляху до асоціації з ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це йшлося під час їхньої зустрічі сьогодні у Брюсселі.

Йдеться про критерії, визначені у розвиток домовленостей, досягнутих під час саміту Україна – ЄС від 25 лютого 2013 року, зазначається в повідомленні.

А.Клюєв та Ш.Фюле підкреслили важливість досягнення українською стороною відчутного прогресу у ключових сферах до середини травня з метою створення сприятливих умов для прийняття Європейською комісією рішень, необхідних для підготовки Угоди до підписання у листопаді.

Співрозмовники привітали рішення Європейського парламенту про надання згоди на набуття чинності оновленої Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз як ще один важливий крок на шляху до лібералізації візового режиму.

А.Клюєв поінформував комісара ЄС про прогрес України в реалізації першої «законодавчої» фази Плану дій із лібералізації візового режиму і висловив сподівання на швидкий перехід до другої «імплементаційної» фази.

У контексті підготовки до саміту «Східного партнерства» в листопаді у Вільнюсі А.Клюєв підтвердив цілковиту підтримку з боку України інтенсивному розвитку ініціативи «Східне партнерство» та зацікавленість української сторони у досягненні змістовних результатів зустрічі на найвищому рівні.

Сторони висловили готовність забезпечити досягнення успіху вільнюського саміту «Східного партнерства», підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 127/2013 секретарю РНБО А.Клюєву було доручено здійснювати координацію діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції України та взаємодію з інституціями ЄС.