Мерові Сак пом'якшили формулювання відставки

Як повідомили УНІАН у міськраді, за дострокове припинення повноважень 60-річного мера за станом здоров'я проголосували 36 із 37 присутніх на засіданні депутатів, один виступив проти, вимагаючи висловити меру недовіру.

Виконувати обов'язки міського голови до виборів буде секретар міськради Сергій Гнатюк (Партія регіонів).

Як повідомляв УНІАН, рада Сакської міської організації Партії регіонів минулого тижня виключила О.Клюя з партії "за порушення статуту, невиконання рішень партійної організації, дестабілізацію роботи депутатського корпусу й невиконання рішень фракції". "Регіонали" також висловили йому недовіру як меру.