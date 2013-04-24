Регіонали усунули мера Конотопа
23:14, 24 квітня 2013Політика
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На Сумщині сьогодні, 24 квітня, на сесії Конотопської міськради депутати зняли Василя Дзеда з посади міського голови
Про це повідомили УНІАН в обласній організації Партії регіонів.
Згідно із повідомленням, голосування проходило таємно: із 35 присутніх депутатів за дострокове припинення повноважень міського голови проголосували 34.
«До кінця дня в трудовій книжці екс-мера з’явиться запис про припинення його повноважень», - наголошує прес-служба.
Як повідомляв УНІАН, раніше В. Дзеда виключили із лав Партії регіонів за дискредитацію звання члена партії, завдання шкоди і порушення її статуту. Крім того, міськрада вже висловлювала меру Конотопа свою недовіру.
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