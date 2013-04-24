Регіонали усунули мера Конотопа

Про це повідомили УНІАН в обласній організації Партії регіонів.

Згідно із повідомленням, голосування проходило таємно: із 35 присутніх депутатів за дострокове припинення повноважень міського голови проголосували 34.

«До кінця дня в трудовій книжці екс-мера з’явиться запис про припинення його повноважень», - наголошує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, раніше В. Дзеда виключили із лав Партії регіонів за дискредитацію звання члена партії, завдання шкоди і порушення її статуту. Крім того, міськрада вже висловлювала меру Конотопа свою недовіру.