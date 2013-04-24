"Свобода" звинувачує "Беркут" у побитті біля церкви

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі партії "Свобода".

Згідно з повідомленням, вчора, 23 квітня, під час спроби з'ясувати приналежність Свято-Володимирського храму до однієї із єпархій вірянами Київського та Московського патріархатів, присутні намагалися потрапити до храму. В акції також брали участь представники опозиційних політичних партій. Виникла бійка, в ході якої бійці "Беркуту" застосували силу до протестуючих громадян, зазначили в прес-службі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один із постраждалих, до районної лікарні звернулося шестеро людей з травмами голови, рук та спини. За словами чоловіка, того ж дня він написав заяву про побиття до міліції, а наступного - до обласної прокуратури. Водночас, прес-служба відомства стверджує, що подібної заяви на даний момент не зареєстровано.

В міліції УНІАН ситуацію також не коментують.

Врегулювати конфлікт нині намагається обласна влада. За столом переговорів в облдержадміністрації зібралися представники обох церков. Наразі Свято-Володимирівський храм опечатано.