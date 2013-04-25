Нардепи нагрянули у Лук’янівське СІЗО: 36 людей у камері плюс антисанітарія (фото)

Як повідомляє "Голос України", народні депутати України - члени Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин - Валерій Пацкан, Ганна Герман та Ірина Луценко разом із Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською без попередження нагрянули у Київський слідчий ізолятор № 13.

На власні очі нардепи побачили різні камери - попереднього ув’язнення, збірних відділень, для утримання транзитно-пересильних, а також камери, де утримуються жінки з дітьми. Окрім того, вони відвідали камеру №157, де нещодавно утримувався Юрій Луценко.

«Побачене дуже вразило, - розповів голова комітету Валерій Пацкан. - Хіба те, що тут перебувають ув’язнені, є виправданням тому, щоб ставитись до цих людей, як до тварин? Тут повна антисанітарія, жахливі умови утримання. Є камери, в яких утримуються до 36 ув’язнених. Важко передати, що там відбувається! Із ліків для засуджених – анальгін та ношпа. На сніданок – частково прогнила картопля. Ні на що більше українська держава не спромоглася».

Фото прес-служби Валерія Пацкана