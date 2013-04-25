У Києві Симоненка і Зюганова спробували облити фарбою

Як повідомляє радіостанція «Свобода», перший секретар ЦК Компартії України Петро Симоненко, перший секретар ЦК Компартії Білорусі Ігор Карпенко і голова ЦК Компартії Російської Федерації Геннадій Зюганов зібрали прес-конференцію з нагоди 20-річчя створення союзу компартій КПРС.

Під час заходу дівчина з вигуками «Нащадки кривавих тиранів!» розірвала кульку з червоною фарбою і спробувала облити лідерів комуністів.У свою чергу, прес-служба Комуністичної партії України в коментарі агентству УНІАН офіційно заявила, що інформація з'явилася в деяких ЗМІ про спробу «замаху» на голів партій під час прес-конференції в Києві в інформагенції Голос. UA не відповідає дійсності.

Спроба зірвати Міжнародну прес-конференец, присвячену 20-річчю створення Союзу комуністичних партій - Комуністичної партії Радянського Союзу (СКП-КПРС) була припинена, завдяки професійним діям співробітників агентства та правоохоронних органів. На прес-конференцію, пред'явивши посвідчення представників ЗМІ, намагалися пройти дві «журналістки», яких охорона зупинила для детального вивчення пред'явлених документів. Як з'ясувалося, посвідчення представників ЗМІ були підробленими, т. к. зареєстровані на інтернет-видання закрите ще у 2004 році.

У момент спілкування з представниками агентства, дівчата з кишені одягу витягли невеликі пакетики, наповнені невідомою речовиною і спробували їх кинути в спікерів прес-конференції. Однак, представники агентства, оперативно зреагувавши, не дозволили їм цього зробити. Речовина з пакетиків забруднило стіни прес-залу й одяг присутніх на конференції журналістів. За фактом хуліганських дій співробітники інформагентства викликали міліцію. Правоохоронці Печерського району м.Києва, затримали двох хуліганок і склали протокол про порушення правопорядку та пошкодженні майна інформагентства.