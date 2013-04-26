У Харкові знесли пам’ятний знак воїнам УПА

Про це кореспондентові УНІАН повідомив керівник Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігор Швайка.



«Я був там на місці. І пам’ятна табличка, і сам камінь відсутні. Є сліди трактору або якоїсь іншої важкої техніки», - сказав І.Швайка.

Він висловив переконання, що до знесення пам’ятника воїнам УПА в Харкові причетна міська та обласна влада і що «це відбулося під прикриттям міліції».

І. Швайка підкреслив, що пам’ятний знак воїнам УПА в Харкові в будь-якому разі буде відновлений.

«Ситуація зараз складається таким чином, що на кожен один зруйнований пам’ятник буде встановлено п’ять нових», - наголосив І. Швайка.

У відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області також підтвердили факт зникнення пам’ятного знаку воїнам УПА в парку «Молодіжний».

За відомостями міліції, зникнення пам’ятного знаку було виявлене сьогодні близько 8.00. На місці події працювала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Київського райвідділу. Працівники міліції вилучили речові докази.

Даний факт внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень та інших подій. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди.

Як повідомили кореспондентові УНІАН очевидці, на місці події зараз перебуває багато працівників міліції. Вони оточили місце, де стояв пам’ятний знак, намагаються знайти речові докази, вилучити відбитки шин техніки, за допомогою якої було демонтовано 1,5-метровий пам’ятний знак із цільного каменя.