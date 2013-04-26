«Свобода» пікетує міліцію у Києві

Народні депутати від ВО “Свобода” та активісти партії під стінами Головного управління МВС України вимагають від міліції припинити тиск на однопартійців, що почався після заяви народного депутата від ПР Ірини Горіної у зв’язку з «інцидентом зі сніжками» 2 квітня біля Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, під стінами МВС зібрались близько 30 активістів ВО “Свобода”.

“Міліція має припинити абсолютно безпідставний тиск на політичних активістів, на «свободівців» і простих громадян, який почався в останній тиждень. Після так званого інциденту зі “сніговим тероризмом” 2 квітня, коли комусь попало сніжком і було роздуто нереальний скандал безпідставно, власне, з тих пір розпочався тиск на «свободівців» і простих киян”, - заявив народний депутат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко.

Він зазначив, що активістам “Свободи” телефонують із невідомих та прихованих номерів люди, які представляються слідчими МВС і пропонують без повістки з’явитися на допит. Разом із тим парламентарій підкреслив, що у відповідності до українського законодавства, міліція не має права вчиняти такі дії.

Як зазначив народний депутат від “Свободи” Едуард Леонов, таким чином міліція запросила на допити вже понад 100 активістів.

Присутні на мітингу люди тримають в руках плакати з написами: “Ні телефонним терористам”, “Геть ментовський бєспрєдєл”, “Ні політичним репресіям”.

Разом з тим біля самого будинку МВС знаходиться 4 автобуси із правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня біля Верховної Ради відбулася організована опозицією акція, учасники якої вимагали від депутатів призначити дату проведення виборів мера столиці і Київради.

Увечері 2 квітня до київської міліції звернулася народний депутат від Партії регіонів Ірина Горіна із заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, яка проходила під стінами парламенту.

Депутат повідомила, що на вулиці Шовковичній її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. За словами депутата, агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою і кидати грудки снігу і льоду. В результаті цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження.

За попередніми висновками медиків, які обстежили постраждалу у стаціонарі однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку

Міліція за заявою І.Горіної відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу «Хуліганство».“Свободівці” біля МВС вимагають припинити тиск на своїх активістів через справу депутата від ПР Горіної

Київ. 26 квітня. УНІАН. Народні депутати від ВО “Свобода” та активісти партії під стінами Головного управління МВС України вимагають від міліції припинити тиск на однопартійців, що почався після заяви народного депутата від ПР Ірини Горіної у зв’язку з «інцидентом зі сніжками» 2 квітня біля Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, під стінами МВС зібрались близько 30 активістів ВО “Свобода”.

“Міліція має припинити абсолютно безпідставний тиск на політичних активістів, на «свободівців» і простих громадян, який почався в останній тиждень. Після так званого інциденту зі “сніговим тероризмом” 2 квітня, коли комусь попало сніжком і було роздуто нереальний скандал безпідставно, власне, з тих пір розпочався тиск на «свободівців» і простих киян”, - заявив народний депутат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко.

Він зазначив, що активістам “Свободи” телефонують із невідомих та прихованих номерів люди, які представляються слідчими МВС і пропонують без повістки з’явитися на допит. Разом із тим парламентарій підкреслив, що у відповідності до українського законодавства, міліція не має права вчиняти такі дії.

Як зазначив народний депутат від “Свободи” Едуард Леонов, таким чином міліція запросила на допити вже понад 100 активістів.

Присутні на мітингу люди тримають в руках плакати з написами: “Ні телефонним терористам”, “Геть ментовський бєспрєдєл”, “Ні політичним репресіям”.

Разом з тим біля самого будинку МВС знаходиться 4 автобуси із правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня біля Верховної Ради відбулася організована опозицією акція, учасники якої вимагали від депутатів призначити дату проведення виборів мера столиці і Київради.

Увечері 2 квітня до київської міліції звернулася народний депутат від Партії регіонів Ірина Горіна із заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, яка проходила під стінами парламенту.

Депутат повідомила, що на вулиці Шовковичній її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. За словами депутата, агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою і кидати грудки снігу і льоду. В результаті цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження.

За попередніми висновками медиків, які обстежили постраждалу у стаціонарі однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку

Міліція за заявою І.Горіної відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу «Хуліганство».