Виступ Медведчука на програмі у Шустера транслюють із вчорашнього запису

Про це повідомив речник "Свободи" Олександр Аронець, пише Українська правда.

"Виявляється, перша частина "Шустер Live", де відбувається "шоу одного актора" - Віктора Медведчука, йде в запису. Начебто через те, що Медведчук не захотів дискутувати в прямому етері!", - написав прес-секретар "Свободи" у Facebook.

"Медведчуківські темники повертаються, цього разу з метою зомбування українців щодо теми вступу у Митний союз, що по суті означає втрату суверенітету України! Схоже, влада вже всерйоз готується до відповідного референдуму. Ось вам і "свобода слова"... За наявною інформацією друга частина програми буде йти в прямому етері", - додав він.

Те, що програма вийшла в записі, підтвердив також Вадим Карасьов.

Як пояснили Тиждень.ua співробітники студії Савіка Шустера шоу транслювалося в записі на прохання Медведчука, котрий наполіг на тому, щоб у програмі взяв участь Сєргєй Глаз’єв (радник президента Росії Владіміра Путіна - ред.), оскільки росіянин не міг бути в Києві у п'ятницю.

Як відомо, зазвичай уся програма проходить у прямому ефірі.