Регіонали перемогли на виборах до Рівненської облради

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Іван Долганський:

в окрузі №5 (Гоща) переміг, набравши 48% голосів виборців, висуванець Народної партії Іван Ткачук;

в окрузі №8 (Демидівка) – представник ПР Володимир Віннічук, набравши 45% голосів;

в окрузі №20 (Костопіль) - Василь Осадчук, ПР, за якого проголосували з 48% виборців;

в окрузі №36 (Кузнецовськ) – Павло Павлишин, ПР, підтриманий 57% виборців.

У окрузі №40 переміг представник ВО «Свобода» Олексій Бучинський, набравши 56% голосів.

За даними облтервиборчкому, явка виборців в середньому становила 28%.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в 5 мажоритарних одномандатних округах відбулися довибори (проміжні вибори) в Рівненську облраду в зв’язку з обранням до Верховної Ради чотирьох депутатів облради та смертю депутата обласної ради по округу №36.