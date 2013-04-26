Регіонали перемогли на виборах до Рівненської облради
На проміжних виборах до Рівненської обласної ради, які відбулися 21 квітня, за попередніми даними, в 4 одномандатних округах перемогли представники Партії регіонів, ще в одному - висуванець ВО "Свобода".
Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Іван Долганський:
в окрузі №5 (Гоща) переміг, набравши 48% голосів виборців, висуванець Народної партії Іван Ткачук;
в окрузі №8 (Демидівка) – представник ПР Володимир Віннічук, набравши 45% голосів;
в окрузі №20 (Костопіль) - Василь Осадчук, ПР, за якого проголосували з 48% виборців;
в окрузі №36 (Кузнецовськ) – Павло Павлишин, ПР, підтриманий 57% виборців.
У окрузі №40 переміг представник ВО «Свобода» Олексій Бучинський, набравши 56% голосів.
За даними облтервиборчкому, явка виборців в середньому становила 28%.
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в 5 мажоритарних одномандатних округах відбулися довибори (проміжні вибори) в Рівненську облраду в зв’язку з обранням до Верховної Ради чотирьох депутатів облради та смертю депутата обласної ради по округу №36.