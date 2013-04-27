Оголошено конкурс студентських досліджень про український визвольний рух.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, студентів запрошують узяти участь у конкурсі досліджень про визвольний рух в Україні 1920-1950 років. До розгляду прийматимуть роботи про повстанський рух на Наддніпрянщині у 1920-х роках, селянський опір колективізації, ідеологію та програми українського націоналізму в 1920-1950-х років, чільних постатей ОУН та УПА цього періоду, діяльність окремих структурних одиниць ОУН і УПА, а також повсякденне життя підпільників та повстанців.

Заявки на участь у конкурсі приймаються до 31 травня. Автори заявок, які отримають підтвердження на участь у конкурсі, до 15 вересня мають підготувати дослідження у вигляді наукової статті на 12-20 сторінок. До 1 жовтня конкурсна комісія розгляне роботи та повідомить учасникам дату, місце оголошення результатів та відзначення переможців.

Організатори конкурсу - Інститут суспільних досліджень, Центр досліджень визвольного руху, Центр історії державотворення України в ХХ столітті НаУКМА та Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».

Конкурс покликаний сприяти розвитку студентських наукових досліджень українського визвольного руху.

Для переможців передбачено три премії: за найкращу роботу - 3 000 грн та дві премії по тисячі гривень, а також подарункові комплекти наукових видань із зазначеної тематики.