Опозиція йде маршем у Сумах (фото)

У Сумах в рамках акції «Вставай, Україно!» проходить марш прихильників опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, у марші беруть участь кілька тисяч осіб.

Колону очолюють голови парламентських фракцій «Батьківщина» Арсеній Яценюк, «УДАР» Віталій Кличко та «Свобода» Олег Тягнибок, народні депутати від «Батьківщини», серед яких Сергій Пашинський, Ірина Купрейчик, Олег Медуниця.

Попереду колони активісти розгорнули величезний державний прапор.

Учасники маршу вирушили до площі Незалежності, де відбудеться мітинг.

Люди тримають прапори опозиційних сил, портрети лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, плакати «За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ!», «Україні волю! Юлі Волю!», «Суми та Тимошенко разом!», «Ні – політичним репресіям!», «Суми за Юлю», «За справедливу зарплату!», «Роботу для кожного!», «За достойну пенсію!».