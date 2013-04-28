Янукович привітав команду Ахметова з чемпіонством
21:36, 28 квітня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав керівництво, гравців, тренерів футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) та його вболівальників із достроковою перемогою у чемпіонаті України.
Янукович привітав "Шахтар"
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.
«У цьому сезоні ви продемонстрували свої найкращі якості та відмінну командну гру. Сподіваюся, що досягнутий успіх клубу стане запорукою подальших вагомих здобутків у міжнародних футбольних змаганнях», - йдеться у вітанні Президента.
Віктор Янукович побажав спортсменам міцного здоров`я, невичерпної енергії та нових спортивних звершень в ім`я України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Донецьку під час центрального матчу 26-го туру української футбольної Прем`єр-ліги «Шахтар» зіграв внічию з харківським «Металістом» (1:1) і достроково оформив перемогу в національному чемпіонаті.
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