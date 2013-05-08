Арбузов пропонує виховувати молодь на героїчних прикладах минулого

Разом з міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком та представниками громадських організацій він поклав квіти до пам'ятника-похованню Народному меморіалу біля каплиці святого Архангела Михаїла в районі Конча-Заспи. Саме в цьому місці перепоховані останки 719 воїнів, загиблих в боях Великої Вітчизняної війни.

У пам'ять про загиблих відбувся молебень, після якого представники ВГО «Закінчимо війну» провели екскурсію по території Народного меморіалу. Вони розповіли про героїчні сторінки в історії Великої Вітчизняної війни та про битви, які велися на території України, повідомляє for-ua.com.

Тим часом перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов висловив переконання, що сьогодні держава повинна зробити все можливе, щоб пам'ять про Велику Вітчизняну війну не вгасала. І одне з ключових завдань у цій сфері - виховувати молодь на героїчних прикладах минулого.

«68 років відділяють нас від дня Великої Перемоги, але пам'ять про неї живе в наших серцях. Ми повинні знати свою історію. Адже в нашій країні, мабуть, немає сім'ї, яка б не втратила своїх близьких під час Великої Вітчизняної війни. І коли сучасній людині важко, їй потрібно згадати своє минуле, минуле своїх предків, щоб з'явилися сили», - зазначив Сергій Арбузов.