Опозиція відмовляється голосувати за «обрізану» недоторканність

Опозиція та фракція Комуністичної партії України виступають за позбавлення недоторканності не лише народних депутатів, але й Президента та суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники опозиції та КПУ заявили під час розгляду проекту закону “Про внесення зміни до Конституції України щодо недоторканності”. Відповідно до висновку Конституційного Суду, визнано неконституційними положення, які стосуються скасування недоторканності Президента та суддів, водночас суд визнав конституційними положення щодо скасування недоторканності народних депутатів.

У своєму виступі народний депутат від «Батьківщини» Микола Томенко наголосив, що опозиція “обрізаної версії позбавлення недоторканності підтримувати не буде і за неї голосувати не буде”.

За словами Томенка, опозиція виступає за те, щоб недоторканності були позбавлені не тільки народні депутати, але й Президент та судді. Він зазначив, що влада хоче позбавити недоторканності тільки народних депутатів, щоб потім переслідувати їх як лідера «Батьківщини», екс-прем’єра Юлію Тимошенко.

Своєю чергою голова фракції КПУ Петро Симоненко наголосив, що фракція послідовно виступає за скасування недоторканності і народних депутатів, і Президента, і суддів.