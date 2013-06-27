Українські податківці не знали, що забирають сервери ВКонтакте

Раніше керівництво "ВКонтакте" заявило, що податкові органи України вилучили у Києві сервери, які належать компанії.

Про це ВВС Україна заявив керівник прес-служби Головного управління Міністерства доходів і зборів України у місті Києві Микола Ковтуненко.

Речник управління міністерства доходів і зборів у Києві Микола Ковтуненко підтвердив ВВС Україна, що в середу з 16 до 19 години податківці проводили слідчі дії в офісі компанії Dataix за адресою вул. Гайдара, 50. Однак, за його словами, управління не має інформації про те, що ця компанія має якесь відношення до "ВКонтакте".

"Навіщо нам це залізо?"

Пан Ковтуненко також заперечив твердження технічного директора "ВКонтакте" Миколи Дурова про те, що українські правоохоронці, можливо, вимагатимуть від соцмережі гроші за повернення їм їхнього ж обладнання.

"Це маячня. Це неможливо. Всі дії працівників слідчих підрозділів фіксуються на камеру. Ніхто нічого вимагати не буде. У нас діє гаряча лінія "Пульс", за якою можуть зателефонувати (ті, хто має претензії до роботи податківців – Ред.)", – заявив він.

За його словами, вилучене обладнання повернуть власникам одразу після його експертизи. Він нагадав, що компанія "B&H" у подібній ситуації отримала своє обладнання "через день" після вилучення.

"Навіщо нам це залізо?" – заявив пан Ковтуненко.

Він підкреслив, що податківці не мають жодних претензій до соціальної мережі "ВКонтакте", а вилучали виключно обладнання та паперову документацію фірм, згаданих в ухвалі Деснянського районного суду.

Проблеми соцмережі

Підставою для вилучення техніки стала ухвала столичного Деснянського райсуду, яка дозволила обшуки у приміщеннях компанії Dataix. Обшуки відбулися в рамках розслідування справи про ухиляння від сплати податків ТОВ "Евос" та двох підприємців.

Засновник "ВКонтакте" Павло Дуров оцінив вартість вилученого обладнання у півмільйона доларів.

"В результаті відео- та аудіоконтент в українських користувачів вантажаться повільніше, адже всі дані доправляються напряму з Петербурга", – написав він на своїй сторінці у мережі "ВКонтакте".

ВВС Україна