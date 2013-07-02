Експерт: Коморовський переконуватиме Януковича звільнити Тимошенко

Таку думку кореспонденту УНІАН у Варшаві висловив польський експерт Гжегож Громадський, відзначивши, що в нього немає даних, чи може бути оголошене конкретне рішення в цій справі за результатами завтрашньої зустрічі.

"Це виглядає як чергова спроба Коморовського переконати Януковича, що він мусить звільнити Тимошенко, але чи буде вона успішною, насправді важко сказати", - відзначив співрозмовник агентства.

Експерт назвав у цьому контексті більш важливою декларацію міністра закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле, який пропонував лікувати Тимошенко у Німеччині.

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"Я би дуже тішився, якби завтрашня зустріч принесла якийсь результат, але не маю жодної інформації, аби сказати, що такий ефект можливий", - сказав він.

За словами Громадського, Коморовський, який напередодні заявив про "великий прогрес" у виконанні Україною умов для підписання Угоди про асоціацію з ЄС, демонструє, що концентрує увагу на позитивних новинах з України.

Водночас, сказав Громадський, нещодавно був оприлюднений звіт українських експертів, згідно з яким, українська влада насправді не виконала умов.

"Весь час розмова про те, чи склянка напівповна чи напівпорожня. Коморовський бачить її радше напівповною…, тоді як експерти - напівпорожньою", - сказав він.

Громадський назвав патовою і парадоксальною ситуацію навколо Угоди про асоціацію, зазначивши, що більшість держав ЄС висловлюються за її підписання на саміті "Східного партнерства" у листопаді.

За його словами, головною перешкодою на цьому шляху є справа Тимошенко.

"Звучать голоси у Євросоюзі та в Україні, що не можна пов'язувати долю однієї людини з підписанням Угоди про асоціацію, але з іншого боку - це певний символ і тест на поведінку української влади. Думаю, що частина держав ЄС не відмовиться від цієї вимоги", - сказав Громадський.