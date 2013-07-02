ЗМІ: Коморовський хоче бачити Януковича у Луцьку
Президент Польщі Броніслав Коморовський планує відвідати українське місто Луцьк з одноденним візитом, 14 липня, для вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії.
Про це повідомляє Інформаційне агентство (IAR) Польського Радіо з посиланням на неофіційну інформацію.
Агентство зауважує, що польська сторона сподівається на приїзд до Луцька також Президента України Віктора Януковича, котрий разом би з Коморовським взяв участь в заходах до 70-ї річниці Волинської трагедії.
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"Поки що на перешкоді інші зобов’язання, заплановані на цей час, але не виключено, що зустріч польського та українського державних очільників усе-таки відбудеться", - відзначає агентство.
За даними IAR, участь Януковича в цих заходах буде однією із тем під час запланованих на завтра розмов, які відбудуться в польській Віслі в рамках саміту Вишеградської групи.