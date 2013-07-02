ЗМІ: Коморовський хоче бачити Януковича у Луцьку

Про це повідомляє Інформаційне агентство (IAR) Польського Радіо з посиланням на неофіційну інформацію.

Агентство зауважує, що польська сторона сподівається на приїзд до Луцька також Президента України Віктора Януковича, котрий разом би з Коморовським взяв участь в заходах до 70-ї річниці Волинської трагедії.

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"Поки що на перешкоді інші зобов’язання, заплановані на цей час, але не виключено, що зустріч польського та українського державних очільників усе-таки відбудеться", - відзначає агентство.

За даними IAR, участь Януковича в цих заходах буде однією із тем під час запланованих на завтра розмов, які відбудуться в польській Віслі в рамках саміту Вишеградської групи.