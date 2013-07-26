Герман пропонує підвищити соцзахист священиків

Про це в коментарі УНІАН повідомила народний депутат України Ганна Герман.

Вона розповіла, що в парламенті міжфракційне об’єднання “За сприяння свободи сумлінню” розробила пакет законопроектів, які змінять відносини між Церквою і державою.

Вперше в історії України “з прийняттям закону священнослужитель буде соціально захищений, бо донині священнослужитель ніби не існував у цій державі, він не мав ані пенсії, ані іншого соціального захисту”, сказала Герман.

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Серед іншого йдеться про визнання дипломів духовних семінарій. “Раніше диплом про вищу богословську освіту не прирівнювався до вищої освіти в Україні, хоча ця освіта дуже якісна, можливо, якісніша від багатьох наших університетів”, - сказала Герман.

Також в пакеті законопроектів пропонується змінити відносини між Церквою та шкільними закладами, зокрема, пропонується передбачити можливість впливу батьків на запровадження уроків релігії.

“Я думаю, ми розпочали дуже цікаву реформу у відносинах держави і Церкви, ми ламаємо радянські стереотипи”, - сказала Герман.