Сьогодні виповнюється два роки з дня арешту Тимошенко

Її заарештували 5 серпня 2011 року під час розгляду так званої "газової" справи через те, що нібито "системно перешкоджала встановленню істини, порушувала порядок судового засідання, не виконувала розпорядження головуючого, свідомо затягувала процес, висловлювала неповагу до суду, а також до свідка", яким на той час виступав чинний прем'єр-міністр Микола Азаров, зазначається в повідомленні, розміщеному на сайті Тимошенко.

Тоді на знак протесту проти арешту Тимошенко біля Печерського суду розпочалося безстрокове пікетування, яке триває до сьогоднішнього дня.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2011 року Тимошенко було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

Із травня 2012 року через погіршення стану здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Сьогодні прихильники Тимошенко планують провести у Києві та Харкові акції на підтримку екс-прем’єра.