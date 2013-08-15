Євродепутат: Цілком імовірно, що Тимошенко винна, але справу треба переглянути

Про це в інтерв'ю “Урядовому кур'єру” сказав депутат Європарламенту від Нідерландів, член політичної групи «Альянс лібералів та демократів Європи» Йоханес Корнеліс ван Баален.

“Я завжди казав і повторюю: якщо ти був поганим прем’єр-міністром, то нехай оцінку цьому дає електорат. Невигідна для України угода з «Газпромом» - це політична помилка, яку не можна зарахувати до сфери кримінальної відповідальності, котра настає за причетність до злочинних дій у правовому полі. Але сподіваюся, що цю справу все-таки буде переглянуто за всіма демократичними нормами й вимогами. Звичайно, тут я можу говорити лише від імені своєї політичної групи і хотів би наголосити: якщо ми отримаємо гарантії, що справу Тимошенко буде переглянуто, хоча б у вигляді офіційної заяви українського уряду, для нас цього буде достатньо. Тому що переговори між партнерами повинні вестися на основі взаємної довіри”, - сказав він.

Євродепутат також висловив сподівання, що до Вільнюського саміту Україні та ЄС вдасться досягнути спільної платформи, спираючись на яку можна буде підписати й ратифікувати Угоду про асоціацію.

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“На мою думку, асоціація важлива як для України, так і для ЄС. Проте підтримую пана Кокса та пана Кваснєвського, які закликають Україну сконцентрувати свої зусилля на вдосконаленні виборчого законодавства, встановленні верховенства права та врегулюванні справи Тимошенко. Ми вважаємо, що для України життєво необхідно мати демократичне виборче право, оскільки Угода про асоціацію - це більше, ніж просто вільна торгівля, вона закладає структурні відносини, тому вдосконалити виборче законодавство надзвичайно важливо. За цим іде встановлення верховенства права, що гарантуватиме незалежність суддів, та врегулювання справи Тимошенко. І хоча я не належу до прихильників пані Тимошенко, проте вважаю, що судова справа проти неї велася упереджено. Можливо, Тимошенко винна, це цілком ймовірно, але я порадив би українським судовим органам переглянути всю справу Тимошенко від самого початку”, - додав він.

В той же час Баален наголосив, що порядок виконання вимог ЄС до України треба бачити наступним чином: удосконалення виборчого законодавства, встановлення верховенства права і перегляд справи Тимошенко, а не в зворотному порядку.