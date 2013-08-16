Бойко вірить, що у понеділок проблеми з російською митницею зникнуть

Україна розраховує, що проблему з експортом її товарів до Росії буде знято у понеділок за підсумками переговорів, заявив агентству "Прайм" віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко.

Російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами з України. Українські компанії заявляють, що поставки їх продукції на російський ринок фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 мільярда доларів.

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"Ми вирішили, що наша група, представники нашої митниці, перший заступник міністра доходів будуть у понеділок тут і буде розглянуто питання з керівником Федеральної митної служби РФ - ті питання, які викликають занепокоєння з нашого боку", - сказав Бойко.

На уточнююче питання, чи розраховує українська сторона досягти компромісу вже у понеділок, він відповів так: "Ми розраховуємо, що цю проблему буде знято".

За словами віце-прем'єра України, російська митниця роз'яснила свою позицію. "Дають пояснення, що до групи ризику потрапили товари, які, на їхню думку, не мали сертифікату походження, оформленого відповідним чином. У нас поки що немає підстав не довіряти поясненням керівника Федеральної митної служби", - сказав Бойко.