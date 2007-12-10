Яценюк: ніхто не зацікавлений у поверненні до президентської форми правління

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що ні в кого з політичних сил сьогодні немає прагнення повернути країну виключно до президентської форми правління.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

«Я переконаний в тому, що повернутися до класичної президентської республіки ні в чиїх інтересах. Такого інтересу немає ні в кого», - сказав він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК висловився за необхідність внесення змін до Конституції, які б збалансували повноваження гілок влади. «Заповнити ті прогалини, які сьогодні є в українській Конституції треба обов’язково», - наголосив він.

Спікер зазначив, що у питанні внесення змін до Конституції «потрібно йти тим самим шляхом, як це роблять багато країн світу». Зокрема, сказав А.ЯЦЕНЮК, «доречно, аби ці зміни напрацьовувала Конституційна Асамблея, що складатиметься не тільки з політиків, а й науковців».