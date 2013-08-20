Кличко вважає, що ситуація на кордоні з Росією – це політичне питання

Зокрема, він сказав, що це політичне питання - щоб Угода про асоціацію з ЄС не була підписана.

На запитання журналістів, який він бачить вихід з даної ситуації Кличко зазначив, що вихід він вбачає у взаємодії між країнами, а не у політичному тиску.

Довідка УНІАН. 14 серпня Федерація роботодавців України заявила, що Митна служба Росії включила до переліку «ризикових» всіх без винятку українських імпортерів, що фактично на невизначений час блокувало постачання товарів з України.

У російському кабінеті міністрів наголошували, що рішення на рівні уряду Росії щодо регулювання імпорту українських товарів не ухвалювалися. Прем’єр України Микола Азаров заявляв, що певні проблеми у торговій співпраці з Росією є, і вони, ймовірно, пов’язані з утворенням і структуруванням Митного союзу.

18 серпня радник Президента Росії Сергій Глазьєв заявив, що ускладнення митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні є разовою акцією, але у разі підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом митне адміністрування може бути посилене. Київ розраховує підписати цю угоду на листопадовому саміті у Вільнюсі.

20 серпня Федеральна митна служба Росії повідомила Україну про повернення до штатного режиму розмитнювання українських товарів.