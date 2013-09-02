Британія знайде спосіб вести війну в Сирії - експерти

Про це розповіли експерти на прес -конференції, присвяченій загрозам воєнного удару по Сирії, передає РИА Новости.

"Думати, що Британія не братиме участі у цій операції (військове вторгнення країн Заходу в Сирію), а буде дивитися зі сторони, не потрібно. Британія вже масовано посилає зброю бойовикам, в Йорданії інструктори в британських таборах готують бойовиків і, звичайно, спецслужби Британії будуть працювати. Тобто, в операцію (США) буде внесено деякі корективи", - заявив президент академії геополітичних проблем Леонід Івашов.

З ним солідарний професор НДУ ВШЕ Леонід Сюкіяйнен . "Мені думається, за всією логікою, Великобританія осторонь не залишиться, вона буде у фарватері США. При цьому і рішення парламенту буде ніби як би дотримуватися, і в той же час знайде якийсь спосіб брати участь", - додав Сюкіяйнен .

Минулого тижня британський парламент відхилив пропозицію прем'єр-міністра Девіда Кемерона про можливу військової операції в Сирії. Голосування носило рекомендаційний характер, але Кемерон заявив, що небажання парламенту починати військові дії стало зрозумілим, і він буде діяти відповідно до цього.

Однак деякі політики і, зокрема, екс-глава британського МЗС Малькольм Рифкінд після цього заявили, що плани США відкласти військову операцію в Сирії до рішення конгресу дозволять британській палаті громад "подумати знову".

Глава Форін-офісу Вільям Хейг спростував таку можливість. "Міністри не можуть щотижня повертатися до питання, яке було відкинуто парламентом", - зазначив він.

Чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомив про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаску коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить близько 1,3 тисячі осіб. Сирійська влада відкинула звинувачення. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання у сирійський конфлікт.