Засідання Ради достроково закрили
18:27, 03 вересня 2013Політика
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Вечірнє засідання Верховної Ради достроково закрито, оскільки депутати розглянули всі питання сьогоднішнього порядку денного.
Відкриття третьої сесії Ради сьомого скликання, 3 вересня 2013 року
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Рибак запросив лідерів фракцій до себе в кабінет для консультацій.
Раніше ВР перенесла розгляд двох законопроектів, які стосувалися змін до Податкового та Митного кодексів у зв’язку із проведенням економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості.
Також ВР направила на доопрацювання законопроект, яким передбачалося внесення змін до законодавства України з питань пенсійного забезпечення колишніх військовослужбовців.
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