Засідання Ради достроково закрили

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Рибак запросив лідерів фракцій до себе в кабінет для консультацій.

Раніше ВР перенесла розгляд двох законопроектів, які стосувалися змін до Податкового та Митного кодексів у зв’язку із проведенням економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості.

Також ВР направила на доопрацювання законопроект, яким передбачалося внесення змін до законодавства України з питань пенсійного забезпечення колишніх військовослужбовців.