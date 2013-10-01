Азаров вважає взаємовигідним реверс газу через Словаччину

Про це він заявив під час зустрічі у вівторок із головою Національної Ради Словаччини Паволом Пашкою.

"Ми вже більше року ведемо переговори з оператором вашої газотранспортної системи для того, щоб укласти угоду про реверсивні поставки газу в Україну. Це непросте питання. Але, тим не менш, ми з вами є учасниками Європейської енергетичної хартії, а це означає, що ми з вами повинні мати можливість диверсифікації поставок. У нас повинні бути можливості для спільного доступу до газотранспортної системи, і я сподіваюся, що ми це питання з вами вирішимо для взаємовигідної торгівлі ", - сказав Микола Азаров, якого цитує прес-служба Кабміну.

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Він також запросив словацького прем'єр-міністра відвідати Україну і обговорити низку питань двостороннього співробітництва, у тому числі в енергетиці.

Микола Азаров, серед іншого, подякував Словаччині за постійну підтримку євроінтеграційних прагнень України.

Павол Пашка зі свого боку пообіцяв подальшу підтримку Словаччиною інтеграції України в ЄС: "Підписання Угоди про асоціацію - це перший етап зусиль з інтеграції. І прем'єр-міністр, і президент, і парламент Словаччини завжди будуть підтримувати амбіції України у вашому європейському курсі".

Як повідомляв УНІАН, Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Уряд розраховує укласти контракт на постачання природного газу в обсягу 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі.