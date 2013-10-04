Тимошенко грає з Януковичем у психологічну гру - польський експерт

Таку думку кореспонденту УНІАН у Варшаві висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей Шептицький, коментуючи сьогоднішню заяву Тимошенко та її захисника Сергія Власенка.

Експерт зазначив, що Тимошенко та влада намагаються "налякати" один одного та сподіваються, що супротивник здасться першим.

"Це як гра в покер: хто перший змигне оком, той і виявиться дурнем", - сказав Шептицький.

На тему: Євродепутат Коваль вважає вже вирішеним питання звільнення Тимошенко

Співрозмовник агентства назвав парадоксальною ситуацію з Угодою про асоціацію України з ЄС, зауваживши, що обидві сторони хочуть її підписати на найближчому саміті. Про це, на його думку, свідчать останні повідомлення про те, що Європейський Союз ухвалюватиме остаточне рішення, чи підписувати документ з Україною у листопаді, а не 21 жовтня, як повідомлялося раніше.

Відповідаючи на питання, чи сьогоднішні заяви можуть свідчити про те, що влада й опозиція вже домовилась про механізм звільнення Тимошенко та запустили його реалізацію, Шептицький сказав: "Це, швидше, спроба натиску на Януковича".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисник Тимошенко Сергій Власенко зачитав заяву екс-прем'єра, в якій йдеться про її згоду виїхати на лікування до Німеччини. Тимошенко пояснює, що прийняла пропозицію про лікування за кордоном заради підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Власенко також повідомив, що представники Європарламенту Пет Кокс і Олександр Кваснєвський 4 жовтня передали Президенту України Віктору Януковичу клопотання про помилування Тимошенко "для юридичної легалізації можливості виїзду Юлії Тимошенко за кордон".