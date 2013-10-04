Євродепутат Коваль вважає вже вирішеним питання звільнення Тимошенко

Таку думку Коваль висловив кореспонденту УНІАН у Варшаві, коментуючи сьогоднішню заяву захисника Тимошенко Сергія Власенко.

"Мій досвід підказує мені, що в кулуарах ця справа точно вже вирішена, і немає сенсу створювати публічні натиски", - сказав він.

Коваль вважає, що Президент України Віктор Янукович дізнався від представників Місії Європарламенту Олександра Кваснєвського та Пета Кокса про те, що сьогодні Власенко озвучить заяву Тимошенко про її готовність виїхати на лікування за кордон та про прохання помилувати її.

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"Не думаю, що такий талановитий перемовник, як Кваснєвський, дозволив би собі зробити сюрприз Януковичу", - сказав він, відповідаючи на питання, чи не була ця заява черговим «закиданням м'яча» на поле Президента, аби посилити на нього тиск для звільнення Тимошенко.

Коваль також назвав сьогоднішній день "добрим" для українців, висловивши сподівання, що Тимошенко буде звільнена якнайшвидше.

Як повідомляв УНІАН, захисник Тимошенко Сергій Власенко заявив, що Кокс і Квасневський сьогодні, 4 жовтня, передали Президенту Януковичу клопотання про помилування Тимошенко.