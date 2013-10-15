Азаров зустрівся з Медведєвим віч-на-віч

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, зустріч відбувається у будівлі уряду Калузької області.

Планується, що після цього голови урядів візьмуть участь у засіданні Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської Міждержавної комісії.

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З українського боку, окрім Азарова, в засіданні візьмуть участь віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко, міністр промислової політики Михайло Короленко, міністр економічного розвитку та торгівлі Ігор Прасолов, міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, представник України при Євразійській економічній комісії Віктор Суслов, президент - генеральний конструктор ДП "Антонов" Дмитро Ківа, голова Державного космічного агентства України Юрій Алексєєв, а також представники ряду інших міністерств і відомств.

Російську сторону представлятимуть міністр освіти та науки Дмитро Ліванов, міністр праці та соціальної політики Максим Топілін, міністр сільського господарства Микола Федоров, голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко, голова Роскордону Дмитро Бездєлов, керівник Роскосмосу Олег Остапенко, керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт, заступник голови «Газпрому» Валерій Голубєв та інші.