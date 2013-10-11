Азаров: Головне зараз - зберегти зв’язки з Митним союзом

Про це прем'єр заявив, спілкуючись з користувачами соціальної мережі Фейсбук.

«Для нас найголовніше завдання зараз - безперечно, зберегти рівень торговельно-економічних зв'язків з країнами Митного союзу. Ми повинні розуміти, що це і робочі місця, і зарплата, і доходи до бюджету», - зазначив прем'єр.

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Азаров при цьому повідомив, що 14-15 жовтня відвідає Калугу (Росія) з робочим візитом для зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і проведення засідання міжурядового комітету з економічного співробітництва.

«У понеділок і вівторок має відбутися моя робоча поїздка до Росії для зустрічі з російським керівництвом і проведення Міжурядового комітету з економічного співробітництва. Підготовлено досить об'ємний матеріал, включаючи проекти угод, які нам потрібно підписати. Таким чином, у нас буде ще одна можливість обговорити всі ці питання на рівні урядів», - зазначив глава уряду.