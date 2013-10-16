Батьківщина та Свобода обмінялися послами
12:17, 16 жовтня 2013Політика
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У Києві розпочався з'їзд Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», присвячений висуненню кандидатів у народні депутати в мажоритарних округах на повторних виборах до Верховної Ради 15 грудня 2013 року
Томенко став делегатом від Батьківщини на з`їзді Свободи
Про це УНІАН повідомили у прес-служба ВО «Батьківщина».
Одночасно свій з'їзд проводить ВО «Свобода». На ньому присутній представник «Батьківщини» Микола Томенко. На з'їзд «Батьківщини» прибув представник «Свободи» Ігор Швайка.
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З'їзд ВО «Батьківщина» розпочався з зачитування листа-звернення голови партії Юлії Тимошенко.
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