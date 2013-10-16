В Україні почалася виборча кампанія у проблемних округах

У календарному плані основних організаційних заходів з підготовки і проведення повторних виборів народних депутатів, який оприлюднено на офіційному сайті Центральної виборчої комісії, зазначено, що висування кандидатів у депутати розпочинається з першого дня виборчого процесу і закінчується за 40 днів до дня голосування (з 16 жовтня до 4 листопада).

Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати, відповідно до закону, розпочинається з першого дня виборчого процесу і завершується за 30 днів до дня голосування (з 16 жовтня до 14 листопада включно).

Виправлення помилок і неточностей, виявлених у поданих для реєстрації документах, відбувається у дводенний строк з дня подання документів для реєстрації кандидата.

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Прийняття ЦВК рішення про реєстрацію кандидата у депутати або про відмову в його реєстрації відбувається не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття документів для реєстрації.

Видача посвідчення кандидата у депутати разом з копією рішення про реєстрацію кандидата у депутати (у разі реєстрації особи кандидатом у депутати) відбувається у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидата у депутати.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня у п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п’яти проблемних округах.

ЦВК оголосила про початок з 16 жовтня виборчого процесу повторних виборів до парламенту у п’яти округах.