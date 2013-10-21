Опозиція пише свій законопроект про виїзд Тимошенко до Німеччини - ЗМІ

Обговорити ситуацію, пов'язану з виїздом Тимошенко за кордон, в опозиції планують сьогодні на ранковому засіданні фракції "Батьківщина".

Про це пише газета Коммерсант-Украина.

"Наші хлопці всі вихідні займалися розробкою власного законопроекту на цю тему. Що ми робитимемо - вирішимо вранці на засіданні фракції. У понеділок я зустрінуся з Президентом Чехії, крім того, для нас важливо, що Пет Кокс і Олександр Квасневський повертаються до України", - заявила народний депутат України від «Батьківщини» Олександра Кужель.

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Тим часом, зазначає газета, питання звільнення Тимошенко на підставі клопотання місії Кокса-Квасневського може вирішитися вже у четвер, 24 жовтня. "Це питання ще не розглядалося на засіданні комісії при Президентові з питань помилування. Найближче засідання комісії призначене на 24 жовтня", - повідомив член комісії народний депутат Сергій Гриневецький (Партія регіонів).

Законопроект № 3444 "Про внесення змін до Кримінально-виконавчого і Кримінального процесуального кодексів" щодо правового регулювання лікування засуджених за кордоном у п'ятницю, 18 жовтня, зареєстрував народний депутат Микола Рудьковський. Документом пропонується надати суду право, ґрунтуючись на висновках комісії Міністерства охорони здоров'я і Державної пенітенціарної служби, ухвалювати рішення про лікування ув'язненого за кордоном. Час лікування не зараховується до загального строку вироку. "Після закінчення строку, визначеного судом для лікування за кордоном, засуджений повертається до України для подальшого відбування покарання", - наголошується в законопроекті.

Законопроект Рудьковського став другим зареєстрованим у парламенті документом на цю тему.

У п'ятницю ввечері законопроект Рудьковського було знято із сайту Верховної Ради.