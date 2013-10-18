У ПР заперечують розробку закону, що забороняє виїзд ув'язнених за кордон на лікування

14:37, 18 жовтня 2013
Політика
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Народний депутат України, член парламентської фракції ПР Володимир Олійник спростував повідомлення, поширене у ЗМІ, про те, що ПР начебто причетна до підготовки проекту закону, який би дозволяв  ув'язненим виїжджати на лікування за кордон.

При підготовці відповідного законопроекту повинні бути витримані всі принципи Конституції

«Я був відверто здивований, коли побачив у ЗМІ повідомлення про те, що я начебто заявляв про підготовку представниками ПР подібного законопроекту. Я говорив журналістам про те, що на одній із нарад, яка відбувалася з лідерами фракцій, Голова Верховної Ради звернувся як до Арсенія Яценюка, так і до Олександра Єфремова з пропозицією напрацювати відповідний проект закону. Але я ніде не казав, що ПР готує подібний законопроект, бо інакше я мав би відповісти на питання, хто його автор і коли ми його подамо», - заявив політик.

Він зауважив, що у повідомленні про те, що ПР начебто готує подібний проект закону, немає логіки. «Коли ми стверджуємо, що Юлію Тимошенко засуджено справедливо, абсурдно розробляти подібний законопроект. Я лише сказав, що на сьогодні існує подібний проект закону авторства депутата Міщенка і про те, що він може бути базовим для подальшої роботи. Я говорив про те, що ініціатива щодо розробки відповідного законопроекту повинна надходити від опозиції, а ПР підтримуватиме його у тому разі, якщо у самої опозиції не буде достатньо голосів для його ухвалення. Але вони (представники опозиції. - Ред.) повинні на ділі продемонструвати, що вони хочуть голосувати за такий законопроект», - наголосив Володимир Олійник.

На його переконання, при підготовці відповідного законопроекту повинні бути витримані всі принципи Конституції – невідворотність покарання, рівність усіх перед законом. «У жодній цивілізованій країні світу не приймаються закони під одну людину. Сьогодні є багато засуджених, які потребують лікування, вони теж повинні мати таку можливість. Лікування не повинно виглядати, як уникнення відповідальності», - резюмував народний депутат.

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