У ПР заперечують розробку закону, що забороняє виїзд ув'язнених за кордон на лікування

«Я був відверто здивований, коли побачив у ЗМІ повідомлення про те, що я начебто заявляв про підготовку представниками ПР подібного законопроекту. Я говорив журналістам про те, що на одній із нарад, яка відбувалася з лідерами фракцій, Голова Верховної Ради звернувся як до Арсенія Яценюка, так і до Олександра Єфремова з пропозицією напрацювати відповідний проект закону. Але я ніде не казав, що ПР готує подібний законопроект, бо інакше я мав би відповісти на питання, хто його автор і коли ми його подамо», - заявив політик.

Він зауважив, що у повідомленні про те, що ПР начебто готує подібний проект закону, немає логіки. «Коли ми стверджуємо, що Юлію Тимошенко засуджено справедливо, абсурдно розробляти подібний законопроект. Я лише сказав, що на сьогодні існує подібний проект закону авторства депутата Міщенка і про те, що він може бути базовим для подальшої роботи. Я говорив про те, що ініціатива щодо розробки відповідного законопроекту повинна надходити від опозиції, а ПР підтримуватиме його у тому разі, якщо у самої опозиції не буде достатньо голосів для його ухвалення. Але вони (представники опозиції. - Ред.) повинні на ділі продемонструвати, що вони хочуть голосувати за такий законопроект», - наголосив Володимир Олійник.

На його переконання, при підготовці відповідного законопроекту повинні бути витримані всі принципи Конституції – невідворотність покарання, рівність усіх перед законом. «У жодній цивілізованій країні світу не приймаються закони під одну людину. Сьогодні є багато засуджених, які потребують лікування, вони теж повинні мати таку можливість. Лікування не повинно виглядати, як уникнення відповідальності», - резюмував народний депутат.