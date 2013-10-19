Законопроект, що дозволяє Тимошенко лікуватися за кордоном, зник з сайту ВР

Законопроект нардепа від ПР Миколи Рудьковського № 3444 відсутній на сайті парламенту, пише Українська Правда.

Як відомо, проект закону про внесення змін до Кримінально-виконавчого та Кримінально-процесуального кодексів України щодо правового регулювання лікування засуджених за кордоном був зареєстрований у Верховній Раді 18 жовтня.

Зараз у розділі "Законопроекти" на офіційному сайті парламенту документ відсутній, залишилися законопроекти № 3443 і 3445.