На розгляд ВР внесено законопроект, що дозволить Тимошенко лікуватися в Німеччині

Народний депутат України Микола Рудьковський (фракція Партії регіонів) вніс на розгляд Верховної Ради проект закону “Про внесення змін до Кримінально-виконавчого і Кримінального процесуального кодексів України (щодо правового регулювання лікування засуджених за кордоном)”.

Законопроект зареєстровано у ВР, але на даний час текст його недоступний.

В той же час УНІАН має у своєму розпорядженні даний законопроект, яким, зокрема, передбачено доповнити Кримінально-виконавчий кодекс України статтею 107-1 “Лікування за кордоном засуджених до позбавлення волі”. Відповідно до цієї статті, у разі неможливості отримання належного лікування і медичної допомоги в місцях позбавлення волі та закладах і установах охорони здоров'я України засуджені до позбавлення волі мають право на лікування за кордоном. Зазначається, що висновок про необхідність отримання засудженими належного лікування і медичної допомоги за кордоном складається і затверджується лікарською комісією з числа представників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я і центрального органу виконавчої влади у сфері виконання кримінальних покарань.

Рішення про лікування засудженого за кордоном, його припинення або продовження приймається судом на підставах, передбачених в даній статті і в порядку, передбаченому статтями 537-539 Кримінального процесуального кодексу України.

Також даною статтею передбачено, що при вирішенні питання про лікування засудженого за кордоном, його припинення або продовження суд враховує тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого, висновки лікарських комісій, наявність підтвердження закордонного лікувального закладу про можливість надання відповідних медичних послуг і лікування, наявність поручителів та інші обставини справи. Рішення про лікування засудженого за кордоном може бути прийняте судом лише щодо лікарняних закладів країн, з якими Україна має дво- або багатосторонні договори з співпраці у сфері виконання рішень судів в кримінальних справах. Спосіб і строки переміщення засудженого до закордонного лікувального закладу, відповідальні за переміщення засудженого до закордонного лікувального закладу визначаються судом. На підставі висновків лікарів закордонного лікувального закладу термін лікування засудженого може бути продовжений у передбаченому законодавством порядку на строк, визначений судом.

Відповідно до даної статті, після закінчення строку, визначеного судом для лікування за кордоном, засуджений повертається в Україну для продовження відбування покарання.

Медична допомога і лікування за кордоном здійснюється за рахунок особистих грошових коштів засудженого чи коштів рідних та близьких засудженого.

Крім того, передбачено внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, якими визначається, що в ухвалі про лікування засудженого за кордоном суд обов’язково зазначає: строк лікування і назву медичного закладу, в якому лікуватиметься засуджений; умови і порядок переміщення засудженого до закордонного медичного закладу; відповідальних осіб за переміщення засудженого до закордонного медичного закладу; поручителів, які у встановленому законодавством порядку нестимуть відповідальність в разі неповернення засудженого до України після закінчення строку лікування за кордоном.

Крім того, передбачено, що час перебування засудженого в лікувальній установі за кордоном зараховується у строк позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Президент України Віктор Янукович пообіцяв підписати закон, який дозволить виїзд екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко за кордон на лікування.

При цьому, Спікер Верховної Ради Володимир Рибак сподівався владнати питання з відправкою Тимошенко до Німеччини наступного тижня.